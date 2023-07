Assegnati i riconoscimenti "Gente di mare" dedicati al patrono della Calabria

Resi noti i nomi scelti dal comitato scientifico per il conferimento del riconoscimento “Gente di mare” che viene assegnato ogni anno a quanti si sono distinti nei campi della cultura, dell’arte, della scienza, del giornalismo, dell’imprenditoria e del volontariato. I premiati di quest’ anno sono lo scultore Michele Zappino, il giornalista Vincenzo Varone, l’editore Enrico Buonanno e i fratelli Timpano, imprenditori nel campo della Calabria gastronomica. Un riconoscimento speciale andrà, inoltre, all’orafo-scultore Antonio Affidato che ha realizzato l'opera del premio su cristallo a argento di uno dei miracoli di San Francesco di Paola.

Del comitato, che assegna i premi, fanno parte l’antropologo Giuseppe Cinquegrana, il presidente di Gente di Mare Gianfranco Schiavone, il direttore del centro delle tradizioni popolari Franco Torchia, l’artista Giuseppe Farina, l’ambasciatore del bel canto italiano Amerigo Marino, monsignor Giuseppe Fiorillo, l’ex luogotenente della Capitaneria di Porto Pino Colloca e lo psichiatra Francesco La Torre. La cerimonia avverrà in contrada “Olivara” domenica prossima, alle 19, dopo la processione in mare a Pizzo con il busto di San Francesco di Paola, realizzato da Michele Zappino, e una celebrazione eucaristica con monsignor Fiorillo e don Giovanni Tozzo, animata dal coro "La voce del silenzio". Per l'occasione ci sarranno anche la banda musicale di Vazzano che in contrada Calamaio accoglierà la statua del santo patrono della Calabria e il gruppo musicale "I ragazzi dell'Ulivo". Tra gli obiettivi dell’ associazione Gente di Mare - da sempre in prima linea, nel campo della solidarietà e del recupero delle tradizioni - figura la volontà, sulla scia della devozione di quanti ne fanno parte, di creare il Giardino di San Francesco di Paola in contrada Olivara. L’evento è patrocinato dai Comuni di Fancavilla Angitola, Pizzo e Vazzano.