Jonio-Tirreno chiusa, massimo impegno della Regione per evitare l’isolamento della Locride

«Nelle scorse settimane abbiamo appreso, quasi per caso, che la “Jonio-Tirreno”, che è l’unica strada a scorrimento veloce che collega la Locride con il mondo occidentale, sarà chiusa per circa 20 mesi, dal prossimo gennaio, per fondamentali e non più rinviabili lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento. Pur consapevoli delle ataviche criticità del traforo della Limina, probabilmente “nato” con qualche problema, l'odierna determinazione di Anas, fondata su ragioni esclusivamente tecniche, rappresenta per tutti noi cittadini della Locride un grande problema e una seria preoccupazione per un territorio da sempre disagiato e che stava dando segnali di ripresa». Lo sostengono l’assessore regionale Giovanni Calabrese e i consiglieri regionali Giacomo Crinó e Salvatore Cirillo, i quali annunciano che «in queste settimane con Anas e i Sindaci della Locride rappresentati dal Presidente dell'Assemblea Vincenzo Maesano e dal sindaco di Mammola Stefano Raschellá, ci siamo confrontati per programmare interventi straordinari relativamente a percorsi alternativi».

