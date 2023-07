Sfruttamento del lavoro in Calabria, Cortese (USB): "Siamo nei territori. Tanti si rivolgono a noi"

Insieme a Domenico Cortese, militante del sindacato Usb Calabria e tra gli artefici del gruppo social "Il pagamento? Poi vediamo" - Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria, facciamo il punto rispetto alla situazione dei tanti lavoratori stagionali, ma non solo, che si trovano ad affrontare quotidianamente situazione tra le più disparate con lavori troppo spesso sottopagati, con pochissime tutele e spesso anche in nero.

Cortese si dice preoccupato per le novità introdotte nel nuovo decreto Lavoro, ma nello stesso tempo sottolinea con orgoglio le battaglie che sta portando avanti l'Usb Calabria. E poi snocciola numeri, dati che, seppur non scientifici, danno l'idea del fenomeno. Da un'indagine interna, su un campione di 500 intervistati, emerge come molti abbiano a che fare con contratti di lavoro a forfait, circa il 30% di questi lavoratori lavora in nero e molti altri con poche tutele. Insomma una "giungla" su cui il legislatore deve iniziare a porre un freno quantomeno istituendo un osservatorio e cercare di affrontare una problematica che il nostro paese si porta dietro da troppi anni da Nord a Sud.