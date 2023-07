Sangue sulle strade. La Calabria nell'arco di 20 giorni perde cinque giovani: Bruno, Alessandro, Rosa Laura, Karol, Leonardo

Una carneficina. Un destino cinico che accomuna la vita di cinque giovani calabresi che hanno perso la vita in poco meno di un mese, vittime di incidenti stradali. Cinque giovani vite spezzate in poco tempo in una terra dove troppo spesso si perde la vita sull'asfalto. Un asfalto a volte esso stesso principale causa di incidenti con arterie colabrodo, altre volte per la disattenzione e l'alta velocità, altre volte perchè queste strade sono davvero poco sicure. E poco importa se si tratti di strade statali come la famigerata 106 Jonica, o strade provinciali, o strade di collegamento veloce come la Trasversale delle Serre. Il dato è unico ed inconfutabile e, al di là delle tragiche fatalità, la Calabria si ritrova a contare numeri impietosi. In meno di un mese hanno perso la vita ragazzi, giovani tra i 15 e i 34 anni.

Il 25 giugno è toccato al 23enne cameriere di Serra San Bruno, Bruno Vavalà. Il giovane ha perso la vita insieme al collega, anch'egli di Serra, Nicola Callà di 60 anni. Entrambi travolti da una vettura mentre stavano spingendo la loro, rimasta in panne lungo la carreggiata all'altezza di Simbario sulla Trasversale delle Serre.

Passano 7 giorni e la domenica successiva, il 2 luglio, perde la vita il 29enne Alessandro Sulfaro di Reggio Calabria. Fatale l'impatto con la sua moto contro un palo dell'illuminazione pubblica sulla SS 106 tra Saline e Lazzaro. Passano pochi giorni e nella notte del 9 luglio la 34enne Rosa Laura Delfino è vittima di un incidente autonomo a Gallico, frazione a Nord di Reggio. La giovane morirà al Gom il 13 luglio. Ieri, poi, la morte del 15enne Karol Rizza di Papanice, in provincia di Crotone. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto, accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Papanice, ed è morto ieri mattina nel reparto di Rianimazione del "Pugliese" di Catanzaro dove era stato trasportato subito dopo l'incidente. E poi stanotte, l'ultimo incidente mortale di questi terribili 20 giorni con la morte del 15enne Leonardo Scicchitano di Girifalco, vittima di un terribile incidente sulla strada tra Borgia e Girifalco.