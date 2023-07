Assemblea regionale dei tirocinanti calabresi: si entra nella settimana decisiva

Stamattina a Lamezia Terme si è tenuta una partecipatissima assemblea regionale di tutti i tirocinanti calabresi promossa dalla USB. Oggetto del confronto sono state le importanti evoluzioni registrate a seguito della manifestazione tenuta a Roma lo scorso 5 luglio. I deputati hanno definito la presentazione di tre differenti emendamenti, aventi per oggetto l'assegnazione delle risorse economiche necessarie alla contrattualizzazione dei TIS, l'inclusione nella platea dei tirocinanti in servizio presso gli enti assimilati (ASP, Regione, province, istituti scolastici, ATM e aziende private) e la riapertura del bando di concorso per i tirocinanti ministeriali non idonei. A questo proposito la prossima settimana si annuncia decisiva. Gli emendamenti saranno discussi in commissione alla Camera dei Deputati prima di approdare in aula. Oggi in centinaia hanno concordato sulla necessità di proseguire senza sosta la lotta per la definitiva contrattualizzazione dei TIS e l'inclusione dei tirocinanti degli enti assimilati e l'apertura del bando di concorso per i ministeriali. Inoltre, si è deciso di rifiutare qualsiasi tipo di proroga temporanea dei tirocini, in scadenza a novembre, se non esclusivamente per la durata dei passaggi burocratici utili a tradurre in pratica l'oggetto degli emendamenti. Dall'assemblea odierna inoltre è emersa la volontà e la determinazione di mettere in campo sin dai prossimi giorni nuove mobilitazioni sul territorio regionale".