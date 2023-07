Cirò Marina, ordinanza del Comune: vietata la balneazione sul tratto di costa “Gabbiano”

Nel pieno dell’estate, non è, certo, la migliore delle notizie per Cirò Marina; la cittadina, detentrice del record di Bandiere Blu d’Europa - 23 quest’anno -, incappa in un altro, si auspica piccolo, incidente di percorso. Ieri, il Comune di Cirò Marina, ha emanato un’ ordinanza che vieta, in maniera temporanea, la balneazione sul tratto di costa identificato come “Gabbiano” : all’estremità del lungomare nord; il provvedimento precauzionale, fa seguito alla ricezione da parte del Comune dei risultati delle analisi che sono state eseguite dall’ArpaCal sul campione di acqua prelevato lo scorso 10 luglio nella stazione di monitoraggio marino identificata appunto come “Gabbiano”.

Ebbene, nella comunicazione dell’ArpaCal, si attesta che "è stata riscontrata la non conformità, per il parametro enterococchi intestinali, che risulta con valori superiori a quello previsto dalla normativa". Da qui, il divieto di balneazione, temporaneo in attesa delle nuove analisi; nella zona antistante la stazione di campionamento marino, ricadono oltre a importanti strutture turistiche ricettive, un canalone di scolo; a poca distanza è ubicato anche il depuratore cittadino che, con una condotta sottomarina lunga 300 metri, scarica i liquidi, perfettamente depurati, a mare. Dall’ufficio tecnico del Comune, ieri, veniva esclusa l’esistenza di problemi alla condotta, come fessurazioni o rotture: inconvenienti che si sono registrati in passato. ad oggi resta, dunque, una incognita cosa abbia causato l’innalzamento dei valori.