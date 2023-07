Cinema, la promessa di Banfi e Occhiuto: "Un film in Calabria"

Una stretta di mano e la promessa di girare un film in Calabria. Si è conclusa così la visita di Lino Banfi nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, dove l’artista è stato ricevuto dal presidente della Giunta Roberto Occhiuto. La visita di Banfi è stata documentata oggi pomeriggio sui canali social dello stesso Occhiuto. In Calabria per ritirare un premio al «Lamezia International Film Fest», Lino Banfi, accompagnato dal commissario della Calabria Film Commission Antonio Giulio Grande, si è intrattenuto in modo molto conviviale con il presidente Occhiuto, non disdegnando di ricorrere al suo ormai leggendario e personalissimo slang.



«Per dirla 'papele papelè, caro presidente, io - afferma Lino Banfi nel video pubblicato sui canali social di Occhiuto - ho promesso e vengo a visitare la Calabria. E ho detto 'perché limitarmi a una visita classica, quello lo capiremo dopo. E’ meglio girarci un film, una bella fiction che va in onda sulla Rai o un film per il cinema, e allora la Calabria si vede meglio. Io - ricorda poi Banfi - ho fatto tanti film, a esempio mi ricordo un film in Puglia, ho girato tutto a Martina Franca, che è un bel paese tutto bianco però nel film si chiamava 'Case Bianche'. Perché? Se lo giriamo a 'Catanzero' diciamo 'Catanzero' Ho detto bene?». Un sorridente Occhiuto quindi commenta: «Il film lo dobbiamo fare, perché Lino Banfi ha tantissimi estimatori in tutta Italia ma anche e soprattutto in Calabria. La Calabria vuole Lino Banfi, la Calabria vuole un film di Lino Banfi in Calabria». «Promesso», chiosa Lino Banfi, «Promesso», conclude Occhiuto.