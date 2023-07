Ciclista investito e ucciso in Emilia da un pirata della strada: arrestato un 26enne calabrese

È stato arrestato e sottoposto ai domiciliari il pirata della strada che il 24 giugno ha travolto e ucciso con la propria auto il 48enne Loris Forghieri, che si trovava in sella a una bici in via Bandini a Reggiolo (Reggio Emilia). Le indagini della polizia stradale di Guastalla, con la collaborazione dei carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana, hanno portato a identificare l'automobilista, denunciato per omicidio stradale e fuga. Si tratta di un 26enne calabrese che qualche giorno dopo si era costituito, presentandosi ai carabinieri di Fabbrico. Nei pressi della bicicletta era stato trovato lo specchietto retrovisore di una Ford Focus, risultata dell’indagato. La Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal Gip l’applicazione degli arresti domiciliari, eseguiti dai carabinieri. Forghieri era stato portato in ospedale in ambulanza, dove è morto il giorno successivo per le gravi lesioni.