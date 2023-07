La truffa sulle mascherine: annullati gli arresti domiciliari per l'ex assessore della giunta Occhiuto Marcello Minenna

Il tribunale della Libertà di Bologna ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Forlì, per l’ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria Marcello Minenna. I giudici, dopo il ricorso della difesa (avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri) hanno dunque disposto l’immediata liberazione dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto dal 22 giugno. Era stato arrestato nell’ambito dell’indagine su una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni del Covid. Secondo la Procura forlivese tra Minenna e l’ex parlamentare leghista e imprenditore, Gianluca Pini, ci sarebbe stato un 'pactum sceleris', un vero patto con scambio di favori: Pini aveva promesso a Minenna di accreditarlo all’interno della Lega in modo che venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a direttore dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo. Minenna poi era stato nominato assessore della Regione Calabria nella Giunta guidata da Roberto Occhiuto.