Corsa all’utilizzo dei fondi europei in Calabria: entro il 2023 vanno spesi 400 milioni

Corsa contro il tempo per spendere entro il prossimo 31 dicembre quasi 400 milioni di fondi Ue collegati alla Programmazione 2014-2020. Senza una collocazione certa, le risorse dovranno essere restituite a Bruxelles. La situazione è emersa durante la riunione, aperta dall’intervento in video collegamento del governatore Roberto Occhiuto, del Comitato di sorveglianza sullo stato di attuazione del Por Calabria. La Regione ha finora speso 1,4 miliardi dei fondi europei della Por 2014-2020, pari al 62 per cento della dotazione complessiva di 2,260 miliardi, e ha impegnato 2,039 miliardi, pari al 90,2 per cento. A fare il punto è stato il dirigente generale della Programmazione della Regione, Maurizio Nicolai: «Siamo sullo stesso livello delle altre Regioni come spesa, naturalmente c’è ancora da fare tanta strada. Ci aspetta un periodo di lavoro duro.

