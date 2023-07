Inchiesta “Glicine”, la consulente di Occhiuto Flora Sculco lascia l'incarico alla Regione. Coinvolto anche il padre

Flora Sculco lascia l'incarico di consulente del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Tutto ciò emerge dalla lettura di un decreto firmato dallo stesso governatore in cui si prende atto della decisione dell’ex consigliere regionale, indagata nell’inchiesta “Glicine” coordinata dalla Dda di Catanzaro. Nell'indagine è rimasto coinvolto anche il padre della politica crotonese, Enzo Sculco, ex consigliere regionale della Margherita. Flora Sculco era stata nominata da Occhiuto consulente lo scorso gennaio: l’incarico, a titolo gratuito riguardava “l’azione di raccordo politico istituzionale con il sistema delle autonomia locali del territorio della Provincia di Crotone, sui temi riguardanti la verifica della appropriatezza ed efficacia dell’attuazione del programma di governo, con particolare riferimento alla definizione e realizzazione degli obiettivi strategici afferenti il territorio della Provincia di Crotone in materia di comunicazione del territorio”.