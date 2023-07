Accordo tra Regione Calabria e Procura di Reggio sulla digitalizzazione

La Regione Calabria e la Procura Generale di Reggio Calabria hanno sottoscritto la Convenzione attuativa dell’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del progetto miglioramento dell’efficienza degli uffici, attraverso il potenziamento della strumentazione informatica della Procura Generale presso la Corte d’Appello, della Procura della Repubblica, della Procura della Repubblica di Palmi, della Procura della Repubblica di Locri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria.

«A seguito della disponibilità manifestata dal Presidente della Regione, on. Roberto Occhiuto, all’impegno della Vice Presidente, prof.ssa Giusi Princi, all’apporto amministrativo del dirigente regionale Francesco Venneri e del funzionario giudiziario dott.ssa Carla Arfuso, la Procura Generale di Reggio Calabria, - è scritto in una nota - in qualità di capofila ha avviato la sperimentazione del suindicato «progetto pilotà che, condiviso dal Ministero della Giustizia, vuole porsi come bestpractice, non solo in Calabria, ma anche nel resto d’Italia in cui verrà estesa l’attuazione». Finanziato dalla Regione con quasi mezzo milione di euro, l’intervento «mira a realizzare specifiche azioni volte ad accelerare i tempi della giustizia, anche in funzione del miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari e di una maggiore qualità dei servizi erogati all’utenza. Si tratta di un obiettivo perseguito - è scritto - attraverso il potenziamento della strumentazione informatica finalizzato a supportare il processo di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, con conseguente aumento della produttività e recupero di efficienza degli Uffici requirenti coinvolti, anche in funzione di una maggiore qualità dei servizi erogati all’utenza».