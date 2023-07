Crotone, le verità di Sculco davanti al gip: «Il nostro impegno? Per la gente»

«Con la politica regionale ho avuto solo rapporti istituzionali». Lo ha ripetuto più volte ieri Enzo Sculco. Il leader del movimento dei "Demokratici" - finito agli arresti domiciliari lo scorso martedì nell'ambito dell'inchiesta "Glicine Acheronte" della Procura antimafia di Catanzaro - è comparso davanti alla gip del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, per l'interrogatorio di garanzia che s'è svolto in rogatoria. Si tratta dell'operazione con la quale i carabinieri hanno sgominato la cosca Megna di Papanice e disarticolato il presunto comitato d'affari che avrebbe influenzato le istituzioni pubbliche per finalità elettorali.

Affiancato dal suo difensore, l'avvocato Mario Nigro, Sculco s'è difeso per un'ora e mezza dalle accuse che lo vedono alla sbarra. Il 73enne ex consigliere regionale deve rispondere di associazione a delinquere, turbativa del procedimento amministrativo, falso materiale e falso ideologico, tutti reati aggravati dalla finalità ’ndranghetistica (sebbene il gip di Catanzaro abbia escluso l'aggravante mafiosa al momento di applicazione della misura cautelare). «In passato - ha detto Sculco - al Consiglio regionale è stata eletta mia figlia Flora (indagata anche lei, ndc) e da allora ci siamo impegnati per fare il bene della comunità». Chiaro il riferimento ai numerosi stanziamenti ottenuti in quegli anni da investire nel Crotonese. «Grazie alla nostra azione politica- ha rivendicato l’ex segretario della Cisl Calabria - siamo riusciti a far convogliare oltre 200 milioni di euro».

Ma un passaggio della sua difesa, Sculco l'ha dedicata pure ai rapporti con l'ex governatore Mario Oliverio (indagato): «Occorre ricordare - ha evidenziato - che ad inizio consiliatura (nel 2014) non erano idilliaci con la consigliera di allora Flora». Tant'è che solo successivamente ci fu un'intesa tra Sculco e l'ex presidente che consentì al Crotonese di avvantaggiarsi di vari finanziamenti regionali-europei. Si spiegano così le continue interlocuzioni avute con i rappresentanti istituzionali locali e regionali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria