La Calabria dei rifiuti interrati “risparmia” 8 milioni con l’Ue

Venti siti su 22 “regolarizzati”, otto milioni di euro l’anno risparmiati dallo Stato in termini di sanzioni, ma territori «abbandonati» che restano comunque da «vigilare e porre in sicurezza». Sono i flash dell’ultima relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto di sanzione della Corte di giustizia europea firmata dal commissario straordinario per le opere di bonifica Giuseppe Vadalà.

Che la Calabria sia, anche sotto questo profilo, un caso tutto particolare lo dimostrano fatti e inchieste giudiziarie, anche recenti. Scandali su rifiuti smaltiti in maniera illegale saltano fuori con cadenza ciclica. E l’allarme è costante. «La Calabria – attesta la relazione – appare un caso ben delineato ed unico in ambito nazionale; infatti è il pezzo di territorio che ha più bisogno di sostegno visti anche i rilevanti numeri con 22 siti inseriti in procedura. Le condotte di azione messe in opera dalle realtà comunali non hanno avuto l’energia e la “robustezza” amministrativa per oltrepassare gli ostacoli che, nel corso degli anni, sono sorti congiuntamente alle difficoltà metodologiche dei singoli attori. Dovere e azione di questa struttura è stato quindi quello di promuovere l’iniziativa sopportando gli enti locali su tutto il processo di bonifica a partire dall’organizzazione della essenziale fase iniziale di analisi del contesto e delle aree di ciascun sito».

Almeno sul fronte delle vecchie sanzioni Ue, scattate a seguito della causa risalente al 2013, ci sono elementi positivi. Il lavoro «avviato e alla fine condiviso» dall’ufficio del commissario, certifica la relazione, ha prodotto «risultati rilevanti nei primi 18 mesi di insediamento, vedasi i 5 casi risolti con bonifica dei siti, posti in sicurezza permanente e quindi poi espunti dalla procedura di infrazione».

