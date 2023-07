Ogni domenica su Gazzetta del Sud: grand tour per antiche dimore calabresi a caccia di tesori nascosti

Storici borghi, vigneti, agrumeti e oliveti dai delicati paesaggi e spiagge lunghissime. La Calabria può essere raccontata così. Ma soprattutto può essere narrata attraverso la storia di antiche dimore storiche e masserie di altri secoli e altra memoria sparsi per tutta la Regione. Architetture senza tempo presentate dalle famiglie che le abitano e le custodiscono ancora oggi. Un patrimonio storico-artistico che stuzzica l’immaginario degli appassionati senza limiti di stagione. Palazzi signorili, manieri, case di campagna, castelli e torri di guardia che resistono come residenze private e che, a volte, diventano luoghi di accoglienza o ricevimento riecheggiando gli antichi splendori del passato.

Un viaggio da nord a sud della Regione, quasi un piccolo gran tour, seguendo itinerari inusuali, fuori dai grandi circuiti, nei borghi silenti per visitare le case più eleganti, le torri e le ville, le nobili residenze di campagna, di collina o di città. Dalla dimora De Nobili dei baroni di Magliacane a Catanzaro al settecentesco impianto architettonico del borgo agricolo di Cannavà, nella residenza padronale di Donna Maria Eleonora Acton e Pierluigi Taccone marchese di Sitizano; dal vecchio casino di caccia dei Cefaly Pandolphi ad Acconia di Curinga al fascino costiero della Torre di guardia di Albidona, di Rinaldo Chidichimo; da Palazzo Murmura a Vibo Valentia con splendido giardino alla suggestiva Torre Scifo dei marchesi Lucifero di Crotone; dallo storico palazzo Statti a Lamezia al palazzo di Francia nel cuore di Vibo Valentia. Luoghi suggestivi e ricchi di cultura, dove il tempo sembra essersi fermato lasciando in vita i silenzi, l’ombra di alberi secolari, il profumo delle ginestre e dei gelsomini e dove la storia rivive nelle testimonianze artistiche o nelle archeologie agricole. Appassiona, poi, curiosare dentro case, torri e casali sospesi tra storia e leggenda, respirando l’aria di valorose gesta, dipanando segreti intrighi e dolci misteri che le vetuste mura hanno custodito e tramandato per secoli. Un viaggio riservato per i giorni più caldi dell’estate che conservano il gusto della vacanza e il piacere di apprezzare e guardare con interesse nuovo e occhi diversi il paesaggio intorno fatto di avventure e luoghi intriganti. Luoghi ancora tutti da esplorare, da raccontare.