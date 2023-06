'Ndrangheta, nel blitz di Crotone indagato anche l'ex europarlamentare Paolucci: a caccia di voti in Calabria nel 2019

C’è anche l’ex europarlamentare del Pd Massimo Paolucci tra i 123 indagati dell’inchiesta “Glicine-Akeronte” della Dda. Paolucci in concorso con l’ex assessore regionale all’ambiente Antonella Rizzo, al sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo e ad alcuni imprenditori del settore rifiuti sono indagati per violazione della legge 24 gennaio 1979, n 18, in relazione all 'art. 96 del Dpr 30 marzo 1957 (voto di scambio connesso alle elezioni europee che si sarebbero poi tenute il 26 maggio 2019). Paolucci che nella sua attività politica si è sempre occupato di ambiente, accompagnato da Antonella Rizzo avrebbe incontrato a Lamezia Terme, Salvatore Mazzotta, legate rappresentante della Ecosistem Srl, società impegnata nel settore dei rifiuti, Alfonso Dattolo già assessore regionale della giunta Scopelliti e all’epoca collaboratore della Ecosistem; Alessandro Vescio coordinatore regionale di Comieco, Giuseppe Campisano, titolare di Ecologia e Servizi Sas. in relazione alle consultazioni parlamentari europee. «La Rizzo – è scritto nell’ordinanza – dopo avere esposto il curriculum politico del candidato (tra cui quello di soggetto in passato incardinato nel commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania, nonchè di persona attenta alle politiche ambientali presso il Parlarnento europeo), di concerto con Paolucci. rivolgendosi ai presenti invitava costoro a votare per il predetto, specificando che questi avrebbe agevolato loro nel settore dello smaltimento dei rifiuti durante la sua attività di parlamentare».

