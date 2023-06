Scuola in Calabria, premiate le 104 eccellenze che si sono distinte nei concorsi nazionali e internazionali

Una grande festa della scuola, del merito e dell’eccellenza. Ieri pomeriggio, nel piazzale Jole Santelli della Cittadella regionale, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e la vicepresidente della Giunta, con delega all’Istruzione Giusi Princi, hanno premiato gli studenti calabresi che si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali. Un “esercito” di 104 studenti, provenienti da 25 istituti scolastici della regione ha fatto il suo ingresso nel piazzale, accompagnati dalle note di “We are the champions”, eseguita dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia. Gli studenti sono stati premiati con la consegna di una pergamena e con un viaggio a Bruxelles. «Questo premio - ha dichiarato Princi - è un riconoscimento della centralità della scuola, della cultura, di coloro che si sono distinti nel corrente anno scolastico nelle varie competizioni nazionali e internazionali. Assieme al presidente Occhiuto abbiamo voluto fortemente istituzionalizzare questo premio, perché al pari del sostegno che noi diamo per contrastare la dispersione scolastica, vogliamo valorizzare il merito e i ragazzi che con il loro impegno rendono orgogliose le loro scuole, ma anche la Calabria». Il premio ha visto naturalmente anche il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria. «E’ una giornata importante – ha affermato la direttrice regionale Antonella Iunti – che dimostra che la scuola calabrese funziona e lavora. Il premio assegnato ai ragazzi è anche un riconoscimento alle scuole che hanno dimostrato la capacità di raggiungere obiettivi importanti, sfatando il pregiudizio che vede la scuola calabrese in coda alle altre».

