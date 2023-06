La Pet mobile arriva al policlinico di Germaneto. Occhiuto: "Si possono eliminare le liste d'attesa in un mese"

È arrivata presso il policlinico di Germaneto la Pet mobile. Ad annunciarlo il presidente della Regione e commissario alla sanità in Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un video sui social. «C’era una necessità – viene spiegato nel video – nata dall’incremento delle liste d’attesa che sono diventate veramente lunghe. La pet mobile fa delle diagnosi ai malati oncologici, per cui è necessario che le liste d’attesa siano sempre molto corte perché il tempo fa la differenza sulla guaribilità delle problematiche dei pazienti. È un supplemento alla Pet fissa che purtroppo spesso si è rotta».

La nuova Pet mobile consentirà, dunque, di recuperare le liste d’attesa in breve tempo: «Utilizzando entrambe abbiamo una potenzialità di 20 pazienti al giorno. Adesso siamo in media a 10 pazienti al giorno, ma certamente potremmo incrementare e arrivare fino anche a 20 in 2 turni. E si può quindi arrivare a eliminare completamente le liste d’attesa nel giro di un mese».