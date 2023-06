Blitz antimafia in Calabria, indagati politici e imprenditori. I nomi eccellenti dell'operazione

Esponenti di spicco della politica calabrese insieme a imprenditori ed affiliati alla cosca di Papanice: sono i nomi che compaiono nell’elenco delle 123 persone indagate dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro - 22 delle quali sono finite in carcere e 12 ai domiciliari a conclusione dell’operazione condotta oggi dal Ros dei carabinieri - con accuse a vario titolo di associazione a delinquere e associazione mafiosa, finalizzate ad una lunga serie di reati.

Si va dall’ex presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio, all’ex vicepresidente Nicola Adamo, dall’ex consigliere regionale Vincenzo Sculco (sottoposto ai domiciliari) e alla figlia Flora Sculco, a sua volta ex consigliera regionale. Indagati anche l’ex assessore comunale di Crotone Giancarlo Devona e l’attuale sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo. Gli imprenditori Giovanni Mazzei, Raffaele Vrenna e il fratello Gianni, rispettivamente ex presidente e attuale presidente del Crotone Calcio. Tra gli indagati anche Sebi Romeo, ex consigliere regionale reggino del Pd e Antonella Rizzo (assessore regionale con Oliverio).

E ancora dirigenti della Regione Calabria e dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Quindi il boss dell’omonima cosca di Papanice Mico Megna e un nutrito gruppo di affiliati. La misura cautelare della custodia in carcere è stata disposta dal gip Antonio Battaglia. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio, che è stato in carica dal 2014 al 2020, é quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose.

Nell’elenco degli indagati figura anche un ex dirigente della Regione Calabria, Mimmo Pallaria, di 64 anni, ex sindaco di Curinga (Catanzaro) ed attuale consigliere comunale dello stesso centro, e Orsola Reillo, di 59, ex direttore generale del Dipartimento ambiente e territorio sempre della Regione Calabria.