Statale 106 e Silana Crotonese, operai Anas in azione per la manutenzione

Gli Operatori Anas in questi giorni sono impegnati negli interventi di manutenzione delle opere in verde lungo la strada statale 106 Jonica. Le attività, che stanno interessando il tratto stradale compreso nel territorio comunale di Crotone, con interventi di sfalcio erba ai bordi di scarpate e banchine, rientrano nell'ambito delle attività necessarie a garantire i massimi livelli di efficienza e di sicurezza per i veicoli in transito. Inoltre, lungo la strada statale 107 'Silana Crotonese', Anas ha completato la pulizia delle scarpate e delle opere idrauliche nel territorio comunale di Rocca di Neto.