In Calabria, pronti a viaggiare i primi treni a idrogeno: aggiudicata la gara per i primi sei mezzi

Ferrovie della Calabria ha aggiudicato la gara per la fornitura dei primi sei mezzi ad idrogeno destinati ai nuovi collegamenti ferroviari tra Cosenza e Catanzaro. I nuovi convogli forniti dall’azienda svizzera Stadler saranno lunghi 50 metri, saranno consegnati entro dicembre 2026 e potranno viaggiare fino a 100 chilometri orari, trasportando un massimo di 170 passeggeri. L’acquisto è finanziato con il Fondo complementare/Pnrr DM 363/21 per circa 78 milioni di euro.

Ferrovie della Calabria ha altresì aggiudicato la gara, indetta con una procedura di “dialogo competitivo”, espletata con la collaborazione di EAV srl nell’ambito di un contratto di rete presieduto dall’ingegnere Pasquale Sposito, per i lavori di ammodernamento e velocizzazione della linea Cosenza Catanzaro a valere sempre sulle risorse del Fondo Complementare, per circa 188 milioni di euro.

Il progetto complessivo prevede anche la realizzazione dell’impianto di produzione di idrogeno verde i cui lavori saranno banditi a breve.

«Si tratta di due traguardi molto imporporanti, che ci consentono di guardare al futuro con grande ottimismo», commenta l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro. «Con la velocizzazione della linea, muoversi tra Cosenza e Catanzaro in treno sarà economico e conveniente e ci aspettiamo una crescita sostanziale dei passeggeri. In più, grazie all’idrogeno, i nostri convogli saranno a basso impatto ambientale e questo ci rende particolarmente orgogliosi».