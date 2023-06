Il Ponte, un’opportunità per i territori dello Stretto. Il meeting oggi a Villa, previsto l'intervento di Salvini

«Il Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opportunità per i territori dello Stretto e per l’area Euro-Mediterranea”: Villa ospita oggi, dalle 9, all’Alta Fiumara Resort, il meeting organizzato dal Forum permanente del Mediterraneo e Mar Nero per il futuro dei giovani. Un evento che vede in riva allo Stretto autorità nazionali e di governo, oltre che locali e regionali, con il patrocinio dei comuni di Villa San Giovanni, Terranova Sappo Minulio, Scido, Varapodio, Candidoni, Portigliola, Roghudi, Taurianova, Bovalino e Molochio. Tra i partecipanti annunciati dall’evento il vice Presidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i senatori Tilde Minasi e Nino Germanà (entrambi in rappresentanza della Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica), il deputato Francesco Cannizzaro (componente della V Commissione Bilancio e Tesoro), l’onorevole Matilde Siracusano, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento.

