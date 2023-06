Meteo, il "flash storm" è arrivato. Tempo instabile in Calabria con temporali e temperature crollate

E' arrivata la 'flash storm', la perturbazione veloce con temporali a tratti intensi in rapido spostamento sull'Italia: in questo fine settimana sta interessando in prevalenza le regioni centrali e meridionali, poi sarà di nuovo alta pressione, ovunque. Una perturbazione che, per una volta, ha avuto anche qualche pregio: ha ridotto l’umidità in modo sensibile al Nord, le temperature sono rientrate quasi ovunque nei valori medi del periodo, il caldo africano resisterà, ancora per poche ore, solo al Sud dove si toccheranno 37-38 gradi. In sintesi, la flash storm ha portato temporali sulle regioni centrali, esclusa la Toscana, e poi marginalmente verso il nord della Puglia, la Basilicata e la Campania,

Meteo instabile in Calabria

Nuvole, acquazzoni e temporali hanno colpito molte zone della Calabria nella notte e nelle prime ore del mattino. Temporali ad esempio su Palmi, sul basso Tirreno Cosentino e sull'entroterra Vibonese al confine con la provincia di Catanzaro. L'instabilità è destinata a durare fino al primo pomeriggio e non è escluso che possano verificarsi piogge copiose nell'area dell'Istmo di Catanzaro tra Lamezia e la città capoluogo di regione.