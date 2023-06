Finita la protesta dei tirocinanti calabresi. Sono scesi dal tetto della Cittadella regionale

I tirocinanti calabresi hanno concluso la protesta che avevano iniziato ieri salendo sul tetto della sede della Cittadella regionale, a Catanzaro. I tirocinanti sono scesi dal tetto ed hanno concluso anche il presidio permanente che stavano attuando, sostenuti dal sindacato Usb, davanti l’edificio della Regione per sollecitare la soluzione della loro vertenza.

La sospensione della protesta é stata decisa dopo una serie di contatti che i tirocinanti hanno avuto col deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. «Dopo aver provato a parlare con il presidente Occhiuto senza ricevere alcuna risposta - afferma l’Usb in una nota - siamo riusciti ad ottenere rassicurazioni dall’onorevole Cannizzaro su alcuni emendamenti relativi alla nostra situazione. Con lo stesso deputato ci sentiremo lunedì per accordarci su un incontro». Per martedì prossimo, inoltre, é stato organizzato un sit-in a Catanzaro.