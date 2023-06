Migranti: sbarchi a Lampedusa, ma in 600 vengono trasferiti in Calabria

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. In 34, originari di Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Camerun, Liberia e Congo, sono approdati al molo Favarolo dopo che il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano è stato avvistato e soccorso da una motovedetta della Guardia di finanza. Salgono così a 5, per un totale di 252 persone, gli approdi dalla mezzanotte. Nell’ultimo gruppo c'erano anche 6 donne. Ai soccorritori hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia, nella serata di domenica e d’avere pagato 2.500 dinari tunisini a testa. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, da dove 600 ospiti lasciano il centro per essere trasferiti sulla nave Dattilo che ha attraccato al porto di Cala Pisana per poi fare rotta per Reggio Calabria. Sul traghetto di linea della mattina - con arrivo in serata a Porto Empedocle - sono stati, invece, fatti salire 232 migranti. Se non ci saranno altri sbarchi nella struttura ci saranno circa 600 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili.