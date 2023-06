Reggio, conti “gonfiati” per il restyling del “Mariano Santo” di Cosenza: assolti quattro imputati

Cade l'accusa di aver gonfiato di 120mila euro la contabilità dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'ospedale “Mariano Santo” di Cosenza. Il Tribunale collegiale di Reggio Calabria (presidente Silvia Capone) ha assolto i quattro imputati: l'imprenditore Antonio Scopelliti del consorzio “Gico Srl”; il direttore dei lavori e membro del consiglio direttivo del consorzio “Telesio Sts Spa”, Leone Pangallo; il responsabile della contabilità del cantiere, Eugenio Minniti; il geometra dell’ufficio 6 delle opere marittime per la Calabria e la Sicilia del ministero delle Infrastrutture, Paolo Abagnato.

A vario titolo, secondo la tesi della Procura di Reggio e della Guardia di Finanza, rispondevano di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture. Accuse ribaltate in dibattimento dove è prevalsa la tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati Giuseppe Alvaro, Massimo Canale e Carmelo Chirico del Foro di Reggio.