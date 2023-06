Calabria, le Camere penali “tifano” per la separazione delle carriere

«Non ci sarà riforma della giustizia che funzionerà se non ci sarà la separazione delle carriere in magistratura». Questo il messaggio lanciato dal presidente dell’Unione Camere penali italiane, Giandomenico Caiazza, al convegno “La separazione delle carriere dei magistrati” promosso dalla Camera penale di Vibo Valentia e tenutosi ieri pomeriggio in una nota struttura ricettiva del capoluogo. Si è trattato di un appuntamento arrivato proprio nel giorno successivo all’approvazione, in Consiglio dei ministri, della riforma della giustizia. «Abbiamo inteso organizzare questo incontro qui a Vibo - ha affermato Giuseppe Mario Aloi, presidente della Camera penale di Vibo Valentia - affinché parta da questa città una sensibilizzazione a uno degli argomenti più discussi della giustizia italiana».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Catanzaro