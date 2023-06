Ponte sullo Stretto, la nuova tangenziale di Reggio ora o mai più

Con la pubblicazione della legge 26 marzo 2023 n. 58, si è completata la fase iniziale legislativa con cui viene riattivato il percorso di realizzazione del Ponte sullo Stretto. È utile richiamare tre elementi della Legge: nomina di un Commissario per l’adeguamento e la riqualificazione dell’Autostrada A19 Palermo-Catania; adozione di in Piano integrato tra Sicilia e Calabria per il trasporto pubblico locale; individuazione dei progetti per adeguare le infrastrutture da parte dell’Autorità di Sistema Portuale. In buona sostanza la legge prevede la necessità di considerare le opere connesse all’Attraversamento Stabile fino alla autostrada Catania-Palermo. È ben evidente allora che se si considerano i tre elementi introdotti bisogna considerare anche la Nuova Tangenziale di Reggio Calabria.

«Il tema della Nuova Tangenziale diviene ogni giorno più importante e non può essere rinviato – afferma il prof. Francesco Russo, docente di Ingegneria dei Trasporti all’Università Mediterranea e già vicepresidente della Regione Calabria –. Si considerino i tre tratti in cui può essere scomposto il tratto da Villa San Giovanni a Pellaro. Il tratto autostradale Villa-Reggio è ormai costantemente saturo. Le code in ingresso a Reggio da decenni si materializzano ogni mattina nella fascia oraria delle 8. Questa fascia si allarga sempre di più, diventando di molte ore, per cui sia che si anticipi l’ingresso a Reggio sia che si ritardi la coda è sempre presente. Alla congestione mattutina in ingresso si sono aggiunte altre fasce temporali di piena congestione sia in entrata che in uscita. Il tratto proprio del Raccordo Attuale a 4 corsie, dalla diramazione per Taranto, è uno dei tratti autostradali più pericolosi d’Italia (statistiche 2021), insieme alle tangenziali di Milano, Torino, Catania e Roma.

