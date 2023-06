Moto contro guard rail ad Amendolara: due giovani in ospedale

L’incidente si è verificato verso le 2.45 del mattino sulla strada provinciale 253 al km 60, all’ingresso lato sud della marina amendolarese.

Per cause ancora al vaglio degli investigatori, una Yamaha R3 300, di colore nero, condotta da F.D.P. 26 anni, e con in sella la ventenne, F.V., entrambi del posto, verosimilmente a causa dell’asfalto bagnato, reso viscido dalla pioggia, nella curva che porta in direzione del mare al Casello 99, ha finito la sua corsa sulla corsia opposta, contro il guard rail di protezione.

Alcuni giovani che a quell’ora stavano facendo ritorno a casa, dopo una sera di movida sulle coste joniche, si sono trovati di fronte l’incidente, con i due coetanei a terra e visibilmente sofferenti. Hanno, quindi, immediatamente arrestato la loro marcia e allertato i soccorsi.

La strada è rimasta chiusa per dare la possibilità agli uomini in divisa e ai sanitari di effettuare i relativi rilievi, e prestare le cure ai due incidentati. Il giovane che guidava la moto, apparso da subito in più gravi condizioni, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, mentre la ragazza che viaggiava dietro, è stata trasferita al Pronto soccorso del nosocomio “Ferrari” di Castrovillari.