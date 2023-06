Le Università di Reggio e Bergamo “battezzano” l’Erasmus italiano

A grandi passi verso la federazione (fusione) dei due Atenei reggini. Nei giorni scorsi, infatti, si è riunito il Senato accademico dell'Università Mediterranea e ha deliberato «di dare mandato al Rettore di proseguire, approfondendo, il lavoro istruttorio fin qui già svolto, per arrivare a conclusioni certe circa la reale possibilità di operare una federazione o una fusione tra i due Atenei, di ritenere fondamentale, a tal fine, il coinvolgimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, auspicando che possa assumere un ruolo anche di coordinamento formale». Il Senato accademico, inoltre, ritiene «indispensabile il sostegno formale delle Istituzioni pubbliche territoriali, peraltro già presenti negli attuali organi di gestione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri e, segnatamente, il Comune, la Città Metropolitana, la Camera di Commercio e la Regione e utile coinvolgimento del Coruc (organismo al quale la Dante Alighieri appartiene), di subordinare ogni eventuale ipotesi di federazione o fusione con l'Università per Stranieri Dante Alighieri, al sicuro e comprovato rispetto, nel breve e nel lungo periodo, degli indicatori di sostenibilità economico-finanziariae di accreditamento dei corsi di studio dell'Università Mediterranea».

Dopo il Senato Accademico la stessa deliberazione è stata approvata anche dal Cda della Mediterranea. Si fa, dunque, sempre più concreta l’ipotesi di “matrimonio” delle due Università reggine che dovrebbe essere di un futuro migliore per entrambi gli Atenei.

Intanto, è stata annunciata dalla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini la nascita dell’Erasmus italiano, il nuovo percorso di studi universitari che ambisce a rendere l'offerta formativa più flessibile, valorizzare l'autonomia di atenei e studenti e colmare il gap tra Nord e Sud.

