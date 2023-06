Una donna è stata investita a Vibo ed è stata trasportata in ospedale. Un’auto - una Fiat punto - l’ha centrata mentre attraversava la strada in via Dante Alighieri in pieno centro, nei pressi del Municipio. Sembra abbia riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia per i rilievi e i sanitari del 118.