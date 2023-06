Tragedia a S. Lorenzo del Vallo, cade in azienda: muore 40enne di Altomonte

“Morte bianca” in contrada Laccata del comune sanlorenzano. Vittima della terribile tragedia un uomo, Marco Romeo, poco più che 40enne, nato a Lungro e residente ad Altomonte, che purtroppo lascia la moglie e tre figlioletti. Per cause in corso d’accertamento da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di San Marco Argentano, lo sfortunato operaio sarebbe caduto o comunque avrebbe avuto un incidente all’interno dell’azienda dove lavorava (che produce carrelli elevatori) e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Neanche l’elisoccorso, atterrato nella vicina Fedula, ha potuto fare molto, tant’è che i sanitari a bordo ne hanno potuto solo constatare il decesso. Gli inquirenti, giunti sul posto per i dovuti controlli stanno procedendo su delega del magistrato della Procura di Castrovillari soprattutto per accertare eventuali cause connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

La triste notizia ha fatto il rapido giro del comprensorio esteso anche fino a Lungro (luogo d’origine del papà) poiché l’uomo è molto conosciuto ed apprezzato, e ovviamente il pensiero di tutto oltre allo sfortunato giovane è andato alla moglie rimasta purtroppo vedova con tre figli in tenera età.