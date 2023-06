'Ndrangheta, operazione "Gentleman 2": arrestato superlatitante in Germania

Personaggio centrale dell’organizzazione criminale colpita dall’operazione «Gentleman 2», coordinata dalla Dda di Catanzaro, è un broker di origine greca, latitante da alcuni anni: l’uomo è stato catturato in Germania, e al momento dell’arresto era armato con una pistola con il silenziatore. A rivelarlo sono stati gli investigatori nella conferenza stampa nella Procura di Catanzaro.

Il superlatitante, destinatario di un mandato di cattura europeo perchè deve scontare una condanna a 27 anni, in passato era già stato arrestato dalle forze dell’ordine italiane ma per due volte era riuscito ad evadere: la prima volta nel 2013 dal carcere di Messina e la seconda volta da Rebibbia nel 2016.

«Si tratta - ha spiegato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri - di un superlatitante che ha girato mezza Europa e infine si era stabilito in Germania. Per un anno siamo stati in agitazione perchè è un personaggio molto pericoloso, poi essendo straniero era difficilmente individuabile, ma è stato attentamente monitorato sia dalle autorità italiane sia da quelle tedesche e belghe e infine bloccato, e ora dovrà rispondere in due procedimenti penali, uno in Italia e uno in Belgio».

Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta il superlatitante, che risponde al nome di Nicolaos Liarakos, insieme a un broker di origine albanese era un fornitore di droga delle cosche della Sibaritide colpite dall’odierna operazione.