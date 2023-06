'Ndrangheta: dopo anni di guerra, scoppia la pace della droga tra le cosche della Sibaritide VIDEO

E’ stata denominata «Gentleman 2» l’operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, con cui la Guardia di Finanza ha colpito un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga e armi.

Il blitz, in particolare, ha disarticolato i vertici delle cosche di 'ndrangheta dominanti nella Sibaritide, gli Abbruzzese e i Forastefano, e avrebbe svelato i contatti delle due consorterie con soggetti in Belgio, Germania e paesi dei Balcani e in particolare con due broker, uno di origine ellenica e uno di origine albanese, fornitori di armi e di droga.

I contatti sarebbero avvenuti attraverso criptotelefonini e una piattaforma di comunicazione e messaggistica con sede legale in Canada, individuata dagli investigatori.

Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, le due cosche si erano alleate trovando un interesse comune nel narcotraffico dopo essere state per anni in guerra tra di loro.