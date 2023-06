Rizziconi, tra le lacrime l’ultimo viaggio di Denise Galatà

L’ora del dolore e della riflessione, dopo il clamore per l’accaduto. Quella di ieri, per la comunità di Rizziconi, è stata la giornata del cordoglio. Migliaia di persone hanno fatto visita alla casa della giovane Denise Galatà per portare il sostegno e la vicinanza ai familiari. Un fronte di solidarietà straordinario, rispettoso e sgomento, al cospetto della sofferenza dei genitori della studentessa liceale morta mentre faceva rafting sul fiume Lao insieme ai suoi compagni di scuola. Tantissimi i giovani presenti al lutto: tra questi i compagni di classe del “Giuseppe Rechichi” di Polistena ancora sotto shock e gli amici di sempre. Volti incapaci di nascondere l’ombra dello strazio per una tragedia che non troverà mai alcuna spiegazione logica. Sin dalle prime ore del mattino il flusso di amici, conoscenti, cittadini, istituzioni del territorio ha scandito lo scorrere del tempo a contrada Manduca. «Questo è un incubo da cui non possiamo più svegliarci», hanno scandito alcuni ragazzi presenti al lutto. «Resta un vuoto incolmabile e un ricordo straziante», ha aggiunto una compagna di Denise.

Accanto al necrologio preparato dalla famiglia, tanti manifesti di cordoglio. Tra questi, quello degli amici Benedetta, Ludovica, Michela, Sophia, Chiara, Virginia, Francesco, Giulia, Masò, Matteo, Emanuele, Samuele, Domenico, Carmelo e degli studenti della classe 5ª BL. «Non ti dimenticheremo mai – si legge nel murale – vivrai sempre dentro di noi. Vola più in alto che puoi e proteggici da lassù». Un messaggio commosso, formulato con parole semplici da ragazzi e ragazze catapultati all’improvviso in una realtà distante da quella che avrebbero immaginato per la fine dell’anno scolastico. Oggi a Rizziconi sarà lutto cittadino, così come a Polistena e Laino Borgo. Ma l’intera Calabria, nell’ora delle esequie, rivolgerà il proprio pensiero al dolore della famiglia Galatà. Questo pomeriggio, alle 16, nell’auditorium Casa Famiglia di Nazareth si svolgeranno i funerali di Denise. A celebrare la funzione sarà il parroco don Nino La Rocca. I compagni di scuola, all’entrata della bara all’interno della struttura posta sulla strada provinciale verso Gioia Tauro, faranno volare dei palloncini bianchi. Una carezza carica di pensieri e ricordi, prima dell’ultimo saluto. Per le esequie è prevista la presenza di migliaia di persone.

