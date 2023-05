Calabria, una deroga del governo consentirà di definire i conti 2022 della sanità

La Calabria potrà chiudere il bilancio della sanità relativo al 2022 grazie alla circolarizzazione del debito varata dalla struttura commissariale e senza avere la necessità di avere i documenti contabili degli anni precedenti o già approvati. La deroga è inserita nell'ultimo decreto legge, in materia sanitaria, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Con il provvedimento messo a punto dal governo, frutto di una lunga concertazione tra il Ministero dell'Economia e la Regione Calabria, viene in qualche modo temporaneamente aggirato il principio contabile che prevede obbligatoriamente la continuità dei bilanci nel tempo.

Dunque, a meno di altre sorprese negative, si dovrebbe porre un punto fermo nella mitologica definizione del debito sanitario. O almeno si conoscerà l'entità del passivo fissata alle fine del 2022. Nel decreto varato a Palazzo Chigi viene previsto, infatti, che gli enti del Servizio sanitario della calabrese. a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario oltre che dalle risultanze della circolarizzazione obbligatoria, «adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d’esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024».

