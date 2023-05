Treni a idrogeno, corsa contro il tempo in Calabria

Una gara è già andata deserta e si sta lavorando per arrivare prima possibile all’avvio di una nuova procedura. L’obiettivo di Ferrovie della Calabria, tutt’altro che semplice, è trovare aziende che forniscano sei automotrici ad idrogeno, altrimenti il rischio è che vada perso un finanziamento da 78 milioni di euro proveniente dal fondo complementare al Pnrr. Come per tutti i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono delle scadenze ben precise e, in questo caso, c’è una deadline fissata al prossimo 30 giugno per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento degli interventi. Considerando che la prima procedura, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea a fine 2022, è andata a vuoto per la mancanza di domande di partecipazione, quella che sta affrontando Ferrovie della Calabria è una corsa contro il tempo che presenta non pochi ostacoli.

