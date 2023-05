Maltempo: in Calabria scuole chiuse e allerta arancione. Gialla a Cosenza e alto Tirreno

Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il Sud Italia. Per questo motivo il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato per il 20 maggio 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale (Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e allerta gialla su Calabria tirrenica settentrionale (Cala 1 e 2). Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, nonché criticità meteo marino-costiera con venti forti e mareggiate lungo le coste. Per questo motivo, in queste ore, i sindaci dei Comuni interessati dall'allerta arancione stanno diramando un comunicato di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Le previsioni del tempo, infatti, riferiscono di condizioni meteo in peggioramento; previste piogge diffuse e venti forti. Il weekend inizierà con precipitazioni intense anche a carattere temporalesco. Ad essere particolarmente colpiti saranno i settori ionici della Calabria con piogge forti, in modo particolare nel pomeriggio del 20 maggio. Poi il ciclone dovrebbe perdere d'intensità. Per questo motivo si consiglia la massima prudenza, in particolare nei pressi dei corsi d'acqua che potrebbero ingrossarsi a causa delle intense precipitazioni.

Scuole chiuse a Catanzaro

A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domani, con la Protezione civile che ha previsto l’allerta arancione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con un’ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023. Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino ha revocato l’isola pedonale prevista su corso Mazzini per sabato. L'amministrazione consiglia «la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani».

Scuole chiuse a Vibo

A causa dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha emesso un'ordinanza nella quale ha disposto per il 20 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nell'ordinanza, si raccomanda a tutta la popolazione di adottare le seguenti misure comportamentali:

– Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario;

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni. Scuole chiuse in molti Comuni del Vibonese (Maria Novella Imeneo) L’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale ha indotto molti sindaci calabresi a ordinare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nel Vibonese chiuse le scuole anche a Nicotera, a Serra San Bruno, San Calogero e ad Arena. Tutti i primi cittadini, inoltre, invitano le popolazioni ad adottare tutte le precauzioni del caso, in considerazione dei temporali e delle mareggiate che potrebbero verificarsi. Scuole chiuse e niente processione a Crotone

A seguito del bollettino meteo con livello di allerta Arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani 20 maggio, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, con mezzi ed uomini, monitorerà il territorio. Resta confermato quanto già comunicato dall’Arcidiocesi di Crotone nella mattinata e cioè “che in caso di emanazione di allerta arancione per la giornata di sabato 20 maggio , la tradizionale processione notturna a Capo Colonna non avrà luogo”. Nel corso della riunione sono stati poi adottati ulteriori provvedimenti. E’ stato deciso di chiudere, a scopo prudenziale, tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per la giornata del 20 maggio. Chiuse anche la Fiera Mariana e le giostre ubicate in via Giovanni Paolo II. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile monitorerà con uomini e mezzi l’evolversi della situazione. Per quello che riguarda la giornata di domenica 21 maggio il COC si determinerà a seguito dell’evoluzione della situazione meteo per valutare ulteriori misure a tutela dell’incolumità pubblica.

Scuole chiuse pure a Trebisacce

Messaggio di allertamento meteo arancione, sabato 20 maggio le scuole di ogni ordine e grado di Trebisacce restano chiuse. È quanto contenuto nell’ordinanza del Sindaco Alex Aurelio che visti i possibili temporali, nubifragi e rovesci comunicati dalla Protezione Civile, invita alla massima prudenza.

Scuole e cimiteri chiusi a Reggio

Dalle 00,00 alle 24 di sabato 20 maggio 2023 sulla Città di Reggio Calabria è prevista un'allerta meteo di colore arancione. Lo scenario prevede rischio da fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Per tale motivo, in seguito ad un peggioramento delle previsioni meteorologiche, con ordinanza sindacale in corso di pubblicazione è stata disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Reggio Calabria. A seguito del messaggio di allertamento diffuso dalla Protezione Civile Regionale, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto, per la giornata odierna e fino al cessare dell'emergenza maltempo, la chiusura di tutti i cimiteri cittadini. La Protezione Civile comunale, che monitorerà l'evolversi della situazione, raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d'acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate.

