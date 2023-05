Allerta arancione solo per ionio reggino e catanzarese. Gialla nel resto della Calabria

Migliorano le condizioni del tempo nelle prossime ore sulla Calabria. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato per il 20 maggio 2023, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta arancione suolo sulla Calabria Ionica centro meridionale (Cala 7 e 8) e allerta gialla sul resto della regione. Sono previsti temporali anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, nonché criticità meteo marino-costiera con venti forti e mareggiate lungo le coste nelle aree dove è stata segnalata l'allerta arancione. per quanto riguarda la giornata di domani, 21 maggio 2023, l'allerta per tutta la regione è gialla con conseguente miglioramento della situazione meteorologica.

© Riproduzione riservata