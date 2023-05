Cede un tratto della Sp 85, paura tra Siderno e Agnana

Ancora un crollo della sede stradale nella Provinciale 85, che collega Siderno ai centri collinari di Siderno Superiore e Agnana Calabra, proseguendo fino ai monti di Canolo. Nelle prime ore della mattinata di ieri, infatti, ha ceduto parte della corsia in direzione mare nei pressi dell’antico stabilimento termale di Agnana, poco prima dell’ingresso a valle del paese. Un crollo del muro di contenimento, del guardrail e di parte della strada determinato, con tutta probabilità, dalle abbondanti precipitazioni cadute nei giorni scorsi che hanno reso friabile il terreno sottostante.

Solo il caso ha voluto che a quell’ora non passassero automobilisti diretti verso i centri costieri e per fortuna non si registrano ulteriori danni a persone o cose. Subito dopo l’accaduto, uomini e mezzi della Città metropolitana si sono messi al lavoro per ripristinare la normale transitabilità, dopo che il traffico da e per il centro collinare è comunque proseguito a senso unico alternato su una variante temporanea con gli inevitabili rallentamenti.

Da quanto siamo riusciti ad apprendere, nei giorni scorsi era stato già compiuto un sopralluogo coi tecnici della Metro City e il consigliere delegato Rudi Lizzi, al termine del quale era emersa la potenziale situazione di pericolo, evidentemente confermata dal crollo di ieri.

