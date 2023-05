Calabria, sindacati scettici sugli ospedali: “Da accertare i piani economici”

Riflettori nuovamente accesi sulla costruzione dei nuovi ospedali in Calabria dopo l’annuncio del governatore Roberto Occhiuto sulla consegna dei lavori, prevista per domani, del nosocomio di Vibo Valentia. «L’ambizione è di vederlo realizzato prima della fine di questa legislatura». ha messo in chiaro lo stesso Occhiuto con una punta di ottimismo. Tuttavia, in questa regione si parla ormai da 15 anni della realizzazione di strutture al passo con i tempi non solo a Vibo, ma anche nella Sibaritide e nella Piana di Gioia Tauro dove ancora non è stata posta nemmeno la prima pietra.

I sindacati di categoria ieri si sono ritrovati a Lamezia Terme per fare il punto della situazione e mettere in fila una serie di criticità che non lasciano molto tranquilli. Ci sono, per esempio, alcuni interrogativi che aleggiano attorno all’ospedale della Sibaritide. «La realtà - ha rilevato Simone Celebre, segretario regionale della Fillea Cgil - è che ci troviamo di fronte a tre cantieri fermi. Stiamo parlando di 500 milioni di euro che purtroppo rispetto a tutto quello che è successo in questi anni, il caro materiali prima e il Covid dopo, rischiano di essere non più utili a quello che è la costruzione di questi tre ospedali».

A chiedere alla Regione atti concreti è anche Maria Elena Senese, segretaria della FenealUil Calabria.

