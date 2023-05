'Ndrangheta, Pietro Fotia propose a Rocco Morabito la latitanza in Pakistan

Il leader religioso e gli altri “amici” nelle istituzioni in Pakistan. Pietro Fotia, 54 anni, di Africo ma trapiantato a Savona, è uno dei personaggi chiave dell’inchiesta “Eureka”: secondo la Dda di Reggio non solo avrebbe lavorato per la latitanza in Sudamerica del superbroker della coca Rocco Morabito, detto “Tamunga”, suo compaesano, ma avrebbe mantenuto i contatti, «nell’interesse e per conto dell’organizzazione», con fornitori serbi di droga, narcotrafficanti sudamericani, falsari internazionali e trafficanti di armi di origine pachistana.

Proprio nello stato musulmano dell’Asia meridionale porta un filone d’indagine, quello che il gip stesso definisce delle «amicizie importanti». E c’è persino, nelle chat intercettate con Rocco Morabito e il nipote Carmelo, un momento in cui Fotia propone una soluzione “esotica” per la latitanza del boss. Dal Brasile al Pakistan, per stare più sereni: «Nel momento che riusciamo passaporto ti puoi spostare in Pakistan e fai pascià, Dubai è vicino due ore da Islamabad e si sta bene, siamo dentro governo amici amici veramente. E lì non viene nessuno, garantito. Non scherzo... Tanti sono a Dubai o Abu Dhabi. Anche ’sti napoletani sono là, e non riescono a farli estradare».

Tra emoticon vari, si finisce per parlare di una vecchia conoscenza di Reggio (del tutto estraneo, precisiamo a scanso di equivoci, all’indagine “Eureka”): «C’è pure quello Matacena che sta a Dubai e non riescono a portare». E ancora: «Karachi capo polizia amico amico, sono stato casa sua Pakistan. Vi dico che sono messo non bene, di più di là, Pakistan sono messo meglio che da noi giù». Dulcis in fundo: «Il loro papa musulmano, lui è stato mio ospite a Milano, ha oltre 10 milioni di seguaci. Nessuno tocca chi dice lui, è una delle dieci famiglie più forte al mondo e tu devi sapere che siamo stretti con lui».

