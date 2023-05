Anche in Calabria torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca

Torna l’appuntamento con l’Azalea della ricerca: oggi, nella giornata dedicata a tutte le mamme, tantissime piazze in tutto il territorio nazionale, fioriranno per dare nuova forza ai ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Ventimila volontari distribuiranno l’Azalea della ricerca a fronte di una donazione di 18 euro e consegneranno la speciale guida con informazioni utili legate alla prevenzione, età per età. Questo fiore speciale, da regalare per la festa della mamma a tutte le donne, è diventato un simbolo e un prezioso alleato della salute al femminile. Per dare ulteriore luce all’appuntamento con l’Azalea della ricerca, incontriamo la consigliera del Comitato Airc Calabria, l’avvocatessa Amalia Laino. alla quale rivolgiamo alcune domande per avere ulteriori informazioni su Airc e la sua mission.

Perché comprare l’Azalea della ricerca?

«Comprare un’azalea nel giorno della festa della mamma, è un gesto di donazione ed amore, ma per andare oltre si traduce in un progetto straordinario di salvaguardia e di prevenzione specialmente per le donne».

Quanto sono fondamentali la ricerca e la prevenzione?

«È necessario promuovere i programmi di screening e garantire la continuità della ricerca. Gli screening proposti gratuitamente dal Ssn per alcune patologie e ad alcune fasce della popolazione, consentono di individuare lesioni precancerose oppure la presenza di un tumore quando è ancora allo stadio iniziale. Purtroppo l’ adesione in Italia è ancora troppo bassa».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata