Pnrr, intesa Regione Calabria-Dia contro infiltrazioni criminali

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ,Dr. Maurizio Vallone hanno stipulato oggi un protocollo d’intesa per l’espletamento di attività di collaborazione mirate al rafforzamento della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell’ambito delle procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni riconoscimento di benefici economici, con particolare riferimento agli interventi connessi al Pnrr nonché ai Programmi operativi, Piano Sviluppo e Coesione.

Gli ambiti di collaborazione si concretizzano, altresì nella verifica e monitoraggio degli atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati dalla Regione Calabria per l’attuazione degli interventi del Pnrr, con particolare riferimento alla platea degli operatori economici che parteciperanno o risulteranno assegnatari di appalti, autorizzazioni e/o concessioni, anche in sub-affidamento.

L’accordo pattizio risponde all’interesse generale di individuare strumenti idonei a prevenire le infiltrazioni mafiose nel sistema delle forniture di beni e servizi in considerazione, dell’arrivo sul territorio della Calabria, di una rilevante quota di risorse del PNRR stanziate per la realizzazione di opere di particolare significativo impatto in diversi settori, tra i quali, la viabilità, la sanità e l’edilizia che attiveranno contratti pubblici di lavori, servizi e forniture meritevoli di particolare attenzione anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parole di Occhiuto

«Siamo felici firmare questo protocollo d’intesa con il direttore della Dia perché chi si occupa di prevenzione e repressione dei poteri criminali aiuta le istituzioni politiche e la Regione Calabria a fare in modo che le risorse dello Stato e dell’Ue siano destinate davvero a beneficio dei calabresi e non ad arricchire i poteri criminali che speso costruiscono uno spot terribile per la Calabria perché la descrivono come una terra senza futuro». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione della firma di un protocollo d’intesa tra Regione Calabria e Dia sottoscritto oltre che da Occhiuto anche dal direttore della Dia Maurizio Vallone, finalizzato al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi connessi al Pnrr e ai Programmi operativi. In particolare, attraverso questo accordo la Regione mette a disposizione della Dia tutte le banche dati dell’Ente. Alla firma dell’intesa hanno partecipato, tra gli altri, anche il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, il comandante regionale della Guardia di finanza Guido Mario Geremia, il comandante della Legione Calabria dei carabinieri generale Pietro Salsano, il questore di Catanzaro Maurizio Agricola e il capo centro della Dia di Catanzaro Beniamino Fazio.

«La Calabria ha un grande futuro - ha aggiunto Occhiuto - perché ha grandi ricchezze, ha tante risorse e deve avere il coraggio di spenderle in maniera tale che possano produrre sviluppo. Le istituzioni politiche da sole non ce la possono fare . E’ necessario che ci sia sinergia tra chi si occupa di prevenire e di reprimere i poteri criminali perché quando lo Stato in tutte le sue articolazioni lavora insieme, lo Stato è molto più forte della 'ndrangheta e di ogni potere criminale. E' necessario che ci sia una pubblica amministrazione che concorre insieme ai vari livelli istituzionali per fare in modo che questa regione possa presentarsi come una regione che vuole svilupparsi evitando che le risorse siano destinate a fini diversi da quelli dello sviluppo della Calabria». «Il protocollo prevede - ha detto Occhiuto - la possibilità alla Dia di accedere a tutte le banche dati della Regione e quindi tenta in qualche modo di rendere le procedure per l'affidamento degli appalti e dei finanziamenti quanto più trasparenti possibili al fine di prevenire e contrastare i poteri criminali ama anche di garantire che chi investe in Calabria può investire».

