Crollo viadotto Longobucco, Occhiuto: "Protocollo per monitorare tutti i ponti in Calabria"

«Il crollo del ponte di Longobucco, che è stato costruito pochi anni fa, dev'essere l’occasione per fare un attento monitoraggio su tutti i ponti costruiti negli stessi anni in Calabria». Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta a Catanzaro, con riferimento al crollo, avvenuto la scorsa settimana, di un viadotto della Sila Mare in provincia di Cosenza.

«Ho già incaricato 7-8 giorni fa - ha aggiunto Occhiuto - il Dipartimento della Regione di svolgere questo monitoraggio. Ho chiamato l’amministratore delegato di Anas di nuovo la scorsa settimana e abbiamo concordato di stipulare un protocollo d’intesa, che vedrà coinvolti la Regione, Anas e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per monitorare lo stato di tutti i ponti calabresi che hanno i piloni negli alvei dei fiumi. La Calabria è una regione con tanti fiumi e fiumare e con tanti ponti che hanno piloni nel fiume come quello di Longobucco. Quando succede quello che è successo a Longobucco - ha concluso il presidente della Regione Calabria - non basta discutere ma bisogna fare in modo che sia l’occasione per verificare che quello che è successo non succeda più».

