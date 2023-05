Calabria, legge quadro per la Statale 106 e cambio di rotta sull’Alta velocità

Una legge quadro per la Statale 106 e la rimodulazione dei finanziamenti per l’Alta velocità ferroviaria, perché va benissimo il Ponte sullo Stretto «ma prima ci sono strade e ferrovie da finire in Calabria oltre che in Sicilia». La Uil presenta la sua “ricetta” sulle grandi opere pubbliche al ministro Matteo Salvini: occasione propizia il primo incontro su questi temi, ieri a Roma, con le organizzazioni sindacali promosso dal ministro Matteo Salvini.

Della delegazione, faceva parte anche il segretario regionale della Uil Calabria, Santo Biondo, presente al fianco del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, insieme al segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, al vicesegretario generale della Cgil Gianna Fracassi e al segretario generale dell’Ugl Francesco Paolo Capone. Nessuna chiusura, dunque, sul Ponte. Ma l’opera deve “viaggiare” insieme ad altre, ritenute dai sindacati essenziali per il Mezzogiorno. «Siamo convinti che il miglioramento delle opere infrastrutturali viarie e ferroviarie non possa fermarsi ad Eboli», ha detto Bombardieri. In particolare il segretario generale della Uil ha ricordato al ministro per le Infrastrutture la carenza di risorse destinate al completamento della Strada statale 106. La conseguente richiesta è molto chiara. E l’hanno illustrata Bombardieri e Biondo: «Chiediamo di procedere in maniera organica sul finanziamento, la progettazione e la realizzazione delle opere su tutto il tratto calabrese della 106, attraverso la predisposizione di una legge quadro che stabilisca un finanziamento pluriennale utile alla finalizzazione dei tratti non progettati e non cantierizzati sino ad oggi».

