Incidente sulla SS18 tra Campora e Nocera Terinese. Un ferito grave

Ancora un incidente stradale in Calabria. Il sinistro è avvenuto in serata sulla SS 18 a cavallo tra le province di Cosenza e Catanzaro, tra Campora San Giovanni (CS) e Nocera Terinese. Da quanto si apprende, nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte due auto (una fiat 16 ed una Multipla.

Due i feriti (uno grave, ma non in pericolo: si tratta di un uomo di 70 anni) trasportati in ospedale (il 70enne a Cosenza, l'altro, cl. 89, a Catanzaro) Sul posto i sanitari del 118 (con due ambulanze) ed i carabinieri di Paola.

© Riproduzione riservata