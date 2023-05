Ecomostri da abbattere in Calabria, fondi del Ministero per 6 interventi

Sono 40 gli edifici abusivi da demolire nelle 6 regioni destinatarie dei nuovi contributi assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai Comuni. Nei giorni scorsi il titolare del dicastero, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che inserisce tra i 40 immobili da abbattere - per un contributo totale di 2,2 milioni di euro - anche 6 che si trovano in Calabria. La quota di contributi destinata alla Calabria, assegnata ai Comuni «ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive», ammonta a circa 260mila euro. La parte più consistente è destinata a Cutro, nel Crotonese, per la demolizione di alcuni fabbricati in località Steccato “Foce Tacina”. Si tratta di quattro interventi su edifici di 688, 915, 468 e 896 mc di volumetria e l’importo totale del contributo concesso ammonta a poco più di 213mila euro. Altri 25mila euro sono invece destinati a contribuire alla demolizione di un immobile abusivo di 810 mc a Siderno, mentre poco meno di 21mila euro sono stati assegnati al Comune di Vibo Valentia per la demolizione di un «muro in cemento armato a chiusura strada» in contrada Mutari Schioppo. In un precedente elenco di contributi decretato a novembre 2022 era stato già inserito un intervento da 98mila euro nel Comune di Cerzeto, nel Cosentino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata