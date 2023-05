Csm, il 19 Pinelli in Calabria: incontra capi uffici giudiziari

Venerdì 19 maggio, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, sarà in Calabria insieme a una delegazione di consiglieri per parlare con i capi degli uffici giudiziari e discutere delle criticità nell'amministrazione della giustizia. La prima tappa, la delegazione del Csm la farà al mattino a Catanzaro dove incontrerà il presidente facente funzioni della Corte d'Appello Gabriella Reillo, il procuratore generale Giuseppe Lucantonio, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e il presidente del Tribunale Rodolfo Palermo. In seguito Pinelli e i consiglieri si recheranno a Vibo e nel pomeriggio a Reggio Calabria. Della delegazione faranno parte due consiglieri calabresi: Maria Vittoria Marchianò, già presidente del Tribunale di Crotone, e Antonino Laganà, già giudice nel Tribunale di Reggio Calabria.

