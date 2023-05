Decreto Calabria, sì alla proroga: il Governo concede altri 6 mesi

Proprio sul gong finale, a pochissimi giorni dalla scadenza fissata per l'8 maggio, il Consiglio dei ministri trova l'accordo sulla proroga del decreto Calabria. Ieri sera, al termine della riunione a Palazzo Chigi, il governo Meloni ha dato il via libera al provvedimento che mantiene in vita alcune norme speciali per la sanità calabrese. Accolte, in tal senso, le reiterate richieste arrivate nell'ultimo periodo dal governatore-commissario Roberto Occhiuto.

La proroga consente ai commissari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere di continuare ad operare ancora per qualche tempo. Ciò non equivale a dire che tutti i manager saranno confermati. Al netto di posizioni che appaiono “blindate” - è il caso dei vari De Salazar, Carbone e Di Furia -, la sensazione è che la struttura commissariale incaricata di guidare la sanità in Calabria possa presto procedere a un mini turnover ai vertici di Asp e Ao.

La misura varata dal Consiglio dei ministri consente a Occhiuto anche di mettere una toppa ai ritardi finora accumulati da Azienda Zero e dalle singole Asp che ancora faticano a chiudere i bilanci consuntivi. Altro capitolo spinoso, poi, quello relativo alla ricognizione del debito da concludere (almeno in larga parte) entro il prossimo 30 giugno.

